Kaşar, Beyaz, Eritme... BİM rafları şenlendirdi: İşte peynir ve tereyağı fiyatları

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Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği BİM 29 Nisan aktüel ürünler kataloğu açıklandı.

Bu hafta BİM raflarında hem cebinizi hem sofranızı mutlu edecek fırsatlar var.

Süt, peynir ve tereyağında fiyatlar adeta eridi. Kaşar peyniri, beyaz peynir, eritme peynir ve günlük süt, kampanyalı etiketleriyle dikkat çekiyor.

Sofralarını farklı tatlarla renklendirmek isteyenler için bu hafta BİM’e özel olarak Pekin ördeği geliyor.

Ayrıca pasta yapmayı sevenler için krema, pasta süslemeleri ve daha birçok malzeme yine oldukça uygun fiyatlarla satışta olacak.

Son olarak cips, çikolata, kuruyemiş gibi onlarca atıştırmalık da raflarda yerini alacak.

İşte BİM 29 Nisan indirim kataloğu: