Kasım ayında hangi balıklar yenir? İşte kasım ayının en lezzetli balıkları

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Balık sofralarımızın baş tacı, özellikle kışın sofralarımıza lezzet ve sağlık katıyor.

Ama her balığı her ay tüketmek aynı keyfi vermeyebiliyor.

Denizlerin sıcaklık değişimi, balıkların lezzeti ve miktarı üzerinde doğrudan etkili; bu yüzden sezonuna göre doğru balığı seçmek önemli.

Örneğin, hamsinin taze ve lezzetli olduğu dönemde lüferin lezzeti pek de tatmin edici olmayabiliyor.

Aynı şekilde, istavritlerin mutfaklarda bolca bulunduğu dönemde, sardalya nadiren karşımıza çıkıyor.

Peki, kasım ayında hangi balıklar daha lezzetli oluyor?

KASIM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Özellikle hamsi, kasım ayında tadına doyulmaz bir lezzet sunarken, lüfer de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Hamsinin narin dokusu ve lezzeti, kasımda tam anlamıyla zirveye ulaşıyor, bu nedenle bu ay hamsi yemeden geçmeyin.

Ekmek arası balığın kraliçesi uskumru da kasım ayının en iyi zamanında tüketilmesi önerilen bir diğer balık çeşidi. Taze uskumru, lezzetiyle hem gözleri hem de damakları şenlendiriyor.

"Levrek ve mercan yemeden mevsimi geçti" diye düşünmeyin; bu lezzetler de kasım ayında afiyetle tüketilebilir.