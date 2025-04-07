Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı Kasımpaşa – Beşiktaş mücadelesiyle devam ediyor.

Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye elenerek hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, ligde moral arıyor.

Kartal, zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp tekrar çıkışa geçmenin peşinde.

Peki, dev mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan üstlenecek.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Mert Günok, Paulista, Tayyip Sanuç, Uduokhai, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Immobile

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Gökhan Gül, Hajradinovic, Opoku, Yasin Özcan, Piatkowski, Ben Ouanes, Rodrigues, Fall, Nuno Da Costa

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Kübra Kireççi
Editor