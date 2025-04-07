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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kritik mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...