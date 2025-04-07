Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta heyecanı Kasımpaşa – Beşiktaş mücadelesiyle devam ediyor.
Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye elenerek hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, ligde moral arıyor.
Kartal, zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp tekrar çıkışa geçmenin peşinde.
Peki, dev mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan üstlenecek.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Mert Günok, Paulista, Tayyip Sanuç, Uduokhai, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Immobile
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Gökhan Gül, Hajradinovic, Opoku, Yasin Özcan, Piatkowski, Ben Ouanes, Rodrigues, Fall, Nuno Da Costa