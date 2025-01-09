Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’ndaki ilk sınavında Kasımpaşa ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği bu maç öncesinde, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılımı konusundaki belirsizlikler de gündemdeydi.
Başkan Ali Koç, bu konuda yaptığı açıklamada, takımının Türkiye Kupası’na katılacağı ve mücadeleye devam edeceği bilgisini verdi.
Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar…
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 9 Ocak Perşembe günü (bu akşam) saat 20.30'da oynanacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, ATV ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.