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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Ali Koç’un açıklamalarının ardından maçın detayları merak konusu oldu. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte detaylar…