Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavililer bu sezon oynadığı ilk maçta taraftarı önünde Kocaelispor'u 1-0 yenerek sezona 3 puan ile başladı.
Öte yandan Shota Arveladze'nin çalıştırdığı Kasımpaşa ise sezona Antalyaspor karşısında aldığı mağlubiyet ile puansız başladı.
Futbolseverler Kasımpaşa - Trabzonspor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Kasımpaşa - Trabzonspor maçının detayları...
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman?
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) günü saat 21:30'da başlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.