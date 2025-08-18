Abone ol: Google News

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İşte, Kasımpaşa - Trabzonspor maçının detayları...

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 10:08
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 

Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavililer bu sezon oynadığı ilk maçta taraftarı önünde Kocaelispor'u 1-0 yenerek sezona 3 puan ile başladı.

Öte yandan Shota Arveladze'nin çalıştırdığı Kasımpaşa ise sezona Antalyaspor karşısında aldığı mağlubiyet ile puansız başladı.

Futbolseverler Kasımpaşa - Trabzonspor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) günü saat 21:30'da başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

