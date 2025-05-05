Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor bu sezon oynadığı 31 maçta topladığı 45 puan ile 8. sırada yer alıyor.

Öte yandan Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ise bu sezon topladığı 42 puan ile 11. sırada bulunuyor.

Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kazanan Trabzonspor ise bu seriyi devam ettirmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Kasımpaşa - Trabzonspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Kasımpaşa - Trabzonspor maçının detayları...

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 5 Mayıs 2025 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.