Kastamonu ve Çankırı çıkmaza giriyor! Durum fena… Endişe dolu günler kapıda Ilgaz Dağı'ndaki turizmciler ve kayakseverler, beklenmedik bir durumla karşı karşıya! Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kayak sezonunun erken bitmesi endişesini artırıyor.

AA

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde konumlanan Yıldıztepe Kayak Merkezi, bu yıl mevsim normallerinden uzak bir manzara ile karşı karşıya!

Normalde bu zamanlarda karla kaplı pistlerinde kayakseverlere eğlenceli vakitler geçirten merkez, şu anda yetersiz kar nedeniyle endişe verici bir durumda.

Son günlerde yaşanan sıcak hava dalgası, kar kalınlığını 15 santimetre civarına kadar düşürdü. Bu durum normalde bu mevsimde beklenen kar kalınlığının oldukça altında.

Özellikle şubat ayının sonuna kadar beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi halinde, sezonun bu yıl erken bitecek olması endişe veriyor.

Yetersiz kar nedeniyle bazı günler pistlerin kapatıldığı tesiste, kar yağışının olmaması durumunda sezonun sona erme riski giderek artıyor.

Bu sezon endişe verici

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili boyunca yaklaşık 40 bin kişiyi misafir ettiklerini belirtti.

Yaylacı, "Şu anda hava sıcaklığı biraz arttı, ondan dolayı önümüzdeki günlerde kayak olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama şubatın sonuna doğru kar bekliyoruz. Yılların tecrübesine göre şubatın sonlarına doğru çok güzel kar yağıyor.” dedi.

Sezonun yılbaşında başladığını belirten Yaylacı, “O günden bugüne kadar yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladık. Kar yağarsa sezonun Mart ayının 15'ine kadar devam edeceğini ümit ediyoruz. Tesisimiz Ankara, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve civar illerimizden gelen misafirlerimizle doluyor. Ulaşım kolay olduğu için tercih edilen bir tesise sahibiz.” diye ekledi.

Ankara'dan kayak yapmak için bölgeye gelen Gökhan Kanıgür ise “Küresel ısınmanın etkisi midir bilmiyorum ama sezon olarak biraz erken kapanacak gibi. Gördüğümüz manzara karşısında üzüldük. Sezonun bu şekilde kısa sürmesi endişe verici. Gelecek anlamında biraz endişe verici diyebilirim.” dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)