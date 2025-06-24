Katil balinaların masaj ritüeli şaşırttı: İşte amacı...

Kuzey Pasifik’te yaşayan katil balinaların, birbirlerine deniz yosunu (kelp) kullanarak “masaj” yaptığı gözlemlendi.

Washington kıyılarında yaşayan ve Southern Residents adıyla bilinen orca popülasyonunu inceleyen araştırmacılar, bu davranışın hem hijyen hem de sosyal bağ kurma amacı taşıyabileceğini düşünüyor.

Current Biology dergisinde yayımlanan bulgular, durumu açıklıyor.

PLANLI BİR YÖNTEM

Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, orcalar su altındaki kelpleri dişleriyle koparıp tüp şeklinde düzenleyerek birbirlerinin sırtına yerleştiriyor ve vücutlarını bu yosunlarla ovuyor.

Exeter Üniversitesi ve Washington’daki Whale Research Center’dan Prof. Darren Croft, bu durumu “kelp masajı” olarak tanımladı

Araştırmalar, özellikle cilt soyulması yaşayan orcaların bu davranışı daha sık gösterdiğini ortaya koydu.

Bu durum, “kaşıntının giderilmesi” gibi işlevsel bir sağlık amacına da işaret ediyor olabilir.

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