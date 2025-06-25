Kavunlarda pestisit alarmı: Ülke genelinde acil olarak toplatılıyor

Fransa genelinde İspanya’dan ithal edilen Juanjor markalı bal kavunları, yüksek oranda pestisit içerdiği gerekçesiyle ülke genelinde toplatılıyor.

Fransa’nın resmi tüketici bilgilendirme sistemi RappelConso, kavunların içeriğinde Avrupa Birliği sınırlarını aşan düzeyde Flonicamide tespit edildiğini bildirdi.

Bu kimyasal, özellikle karaciğer ve böbrekler üzerinde toksik etkiler oluşturabiliyor.

Uzmanlar, söz konusu maddenin kısa süreli temaslarda dahi sağlık üzerinde ciddi yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Flonicamide, Avrupa Birliği tarafından kontrollü kullanım şartına tabi tutulsa da, Juanjor markalı kavunlarda çıkan değerlerin yasal limitlerin üzerinde olması, bu ürünlerin acil olarak piyasadan çekilmesine neden oldu.

HEMEN İADE EDİN

Kategori I sınıfında yer alan ve 12’li koliler halinde paketlenen Juanjor markalı bal kavunları, yüksek düzeyde zararlı kalıntı içerdiği gerekçesiyle resmi olarak geri çağrıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmaya konu olan ürünlerin lot numarasının 45815 olduğu ve bu numaraya sahip kavunların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği bildirildi.

Gıda güvenliği otoriteleri, vatandaşlara evlerinde bu kavunlardan bulunması halinde ürünü derhal satın aldıkları mağazaya iade etmeleri çağrısında bulundu.