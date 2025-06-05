Kavurmanın ustası sırrı verdi: Pişerken az miktarda ekleyin, et lokum gibi oluyor

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Kurban Bayramı'nın en sevilen sofralık lezzeti kavurma, ne yazık ki her zaman beklenen yumuşaklıkta olmayabiliyor. Özellikle yeni kesilmiş etle yapılan kavurmalar, yanlış pişirme teknikleri nedeniyle sert ve çiğnemesi zor bir hale gelebiliyor.

Uzmanlar, bayram sofralarının yıldızı olan kavurmanın lokum gibi olması için bazı püf noktaları paylaştı.

Kurban Bayramı’nda ağızlarda dağılan yumuşacık bir kavurma için bu önerilere kulak verin…

LOKUM GİBİ KAVURMANIN PÜF NOKTALARI

Kavurmanın yumuşak olması için en önemli adım, etin kendi yağıyla ve kısık ateşte pişirilmesi. Bu yöntem sayesinde et, önce suyunu salıp sonra yeniden çekerek daha lezzetli ve yumuşak bir kıvam kazanıyor.

Tuz, birçok yemekte olduğu gibi kavurmada da zamanlaması kritik bir malzeme. Uzmanlar, tuzun pişirme işleminin sonuna doğru eklenmesini öneriyor. Böylece etin su kaybı önleniyor ve dokusu korunuyor.

Kavurmanın içine az miktarda (yaklaşık bir çay bardağı) sıcak su eklemek, buhar etkisiyle etin daha kolay pişmesini sağlıyor.

Bu basit adımlarla, Kurban Bayramı sabahında sofraları şenlendiren lokum gibi kavurma yapabilirsiniz.