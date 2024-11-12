Kaya ya da sofra tuzu değil! En sağlıklı tuz bakın hangisiymiş

Haber Merkezi

Yemeklere lezzet katmanın en bilinen yolu olan tuz, sağlığımız üzerinde düşündüğümüzden çok daha etkili bir role sahip.

Özellikle işlenmiş gıdalarda bulunan rafine tuzun yüksek sodyum içeriği, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve böbrek sorunları gibi ciddi sağlık problemlerine davetiye çıkarabiliyor.

Peki, sağlığımızı koruyarak lezzetten ödün vermeden hangi tuzu tercih etmeliyiz?

Uzmanlar, mineral açısından zengin ve daha az işlenmiş tuz çeşitlerini öneriyor. İşte uzmanların da önerdiği en sağlıklı tuzlar...

EN SAĞLIKLI TUZ HANGİSİ?

Himalaya Tuzu: Himalaya tuzu, doğal bir kaya tuzudur ve işlenmemiştir. Bu nedenle magnezyum, potasyum, kalsiyum ve demir gibi vücut için önemli mineralleri içerir.

Pembe rengi ise demir oksit içeriğinden gelir. Himalaya tuzunun daha doğal ve mineral açısından zengin bir seçenek.

Deniz Tuzu: Deniz tuzu, deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilir ve rafine edilmediği için doğal mineralleri korur. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller içeren deniz tuzu, yemeklere lezzet katarken sağlığa da katkıda bulunur.

Ancak bazı deniz tuzları çevre kirliliği nedeniyle iz miktarda mikropartiküller içerebilir; bu yüzden güvenilir kaynaklardan temin edilmesi önemli.