Kayısının faydaları nelerdir? Kayısı ve kuru kayısının hiç bilmediğiniz faydaları...

Hüseyin Topuz

Kayısı, hem taze hem de kuru haliyle sağlık açısından oldukça faydalı bir meyvedir.

İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmekten sindirim sağlığını desteklemeye kadar pek çok olumlu etkisi bulunur.

Özellikle lif bakımından zengin yapısıyla sindirimi kolaylaştıran kayısı, aynı zamanda cilt sağlığına katkıda bulunur ve enerji verici özelliğiyle günlük beslenmede önemli bir yer tutar.

Kuru kayısı ise besin değerleri açısından daha yoğun olup kansızlıkla mücadelede ve kemik sağlığını korumada etkili bir doğal destek sunar.

Kayısının Faydaları

- Lif açısından zengin olduğu için kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler.

- A vitamini ve beta-karoten içerdiğinden göz sağlığını destekler.

- Antioksidanlar ve C vitamini sayesinde cildin genç ve parlak görünmesini sağlar.

- C vitamini ve diğer mineraller sayesinde vücut direncini artırır.

- Kalsiyum, fosfor ve potasyum içeriğiyle kemikleri güçlendirir.

Kuru Kayısının Ekstra Faydaları:

- Kansızlık (anemi) ile mücadelede yardımcı olur.

- Düşük kalorili ama lif açısından zengin olması sayesinde diyet yapanlar için idealdir.

- Kalp sağlığını destekleyerek tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

- İçeriğindeki doğal şeker sayesinde enerji seviyesini artırır.

- Kayısıyı taze veya kuru olarak tüketerek bu faydalarından yararlanabilirsiniz.