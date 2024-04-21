Kaynatıp buharını soluyun, hem sinüsleriniz açılsın hem de cildiniz parlasın… Birçok kişi sinüsleri tıkandığından hem solunum güçlüğü çeker hem de sürekli olarak burun akıntısıyla karşı karşıya kalır. Ancak bunu tedavi etmeninde doğal bir yolu vardır. O çiçeği kaynatıp buharını soluyun bir taşla iki kuş vurun…

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Doğanın bizlere sunduğu çiçekler arasında öyle bir tanesi var ki hem sinüslerinizi açıyor hem de cildinizi parlatıyor.

Birçok sağlık sorunu için doğadan gelen çeşitli bitkiler sayesinde uygulayabileceğimiz birçok doğal yöntem bulunur.

Özellikle de grip ve nezle gibi rahatsızlıklar sonrasında sinüslerin dolması hastalık bitse bile o doluluk hem soluk almakta zorluklar yaşamaya hem de sürekli akıntı sorunu ile karşı karşıya bırakır.

Tam da bu noktada uygulayacağınız bu yöntem sayesinde sinüsleriniz açılacak cildiniz de parıl parıl parlayacak.

O çiçeği kaynatıp buharını soluyun…

Birçok kişinin sevdiği bir çiçek olan papatyanın sağlığa olan faydaları da saymakla bitmiyor. En az kendi kadar faydalı olan papatya suyunu bu şekilde kullanan bir taşla iki kuş vuruyor. İşte solunduğunda bile fayda sağlayan papatya suyunun inanılmaz etkileri…

Alternatif tıp tedavi yöntemlerinde en çok kullanılan bitki türlerinden biri olan papatya suyunun buharı da şifa saçıyor. Papatya suyu özellikle solunum yolu hastalıkları, cilt sorunları ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Anti-inflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde solunum yolu enfeksiyonlarında, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda rahatlama sağlar. Aynı zamanda burun tıkanıklığını açabilir, mukusun çözülmesine yardımcı olabilir ve solunum yollarını temizleyebilir. Sinüslerdeki basıncı da azaltır.

Ayrıca papatya suyunun buharı gözenekleri açar ve cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Ayrıca ciltteki toksinlerinde atılmasında da olumlu etkiler sağlar.