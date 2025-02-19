Kayseri merkezli nakliye devi konkordato talep etti! 3 ay süre verildi

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Geçtiğimiz günlerde Kayseri merkezli Emin Hisarcıklıoğlu İnşaat Malzemeleri İnşaat Nakliye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yaşadıkları mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu.

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvurunun ardından 11 Şubat 2025 tarihinde saat 16.50 itibariyle 3 aylık geçici mühlet kararı alındı.

Mahkeme tarafından atanan konkordato komiserliği görevine ise bağımsız denetçi Hacı Ayvaz, mali müşavir Süheyla Gökçek ve hukukçu Murat Doğan atandı.

ALACAKLILARA 7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, ilgili şirketin alacaklılarının ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye dilekçe vererek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını ileri sürerek itirazda bulunabileceği belirtildi. Alacaklılar, itirazlarını mahkemeye sunarak konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecek.

İlanın devamında ise, alacaklıların konkordato mühleti ile ilgili herhangi bir itirazda bulunabilmeleri için belirtilen süre içinde başvurularını yapmaları gerektiği ifade edildi.