Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında kozlarını paylaşacak.
Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın detayları merak uyandırdı.
Beşiktaş ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Kayserispor bu seriye son vermek istiyor.
Kayserispor ile oynadığı son 20 Süper Lig maçının sadece birinden mağlup ayrılan Beşiktaş (15G 4B), tek yenilgisini Temmuz 2020'de deplasmanda almıştı.
Bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamayan Kayserispor taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
Öte yandan Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Kayserispor - Beşiktaş maçının detaylarını sizler için derledik. İşte maçın bilgileri...
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Kayserispor - Beşiktaş maçı 30 Eylül 2024 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.