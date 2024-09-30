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Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 7. haftası Kayserispor - Beşiktaş maçı ile sona erecek. İşte Kayserispor - Beşiktaş maçının detayları...