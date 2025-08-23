Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki maçta 6 puan toplamayı başardı.

İlk haftadaki Beşiktaş maçı rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenen Kayserispor ise ikinci haftada Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçında 7 puan toplayan Kayserispor taraftarı önünde puan yada puanlar almak istiyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Kayserispor - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman?

Kayserispor - Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da oynanacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.