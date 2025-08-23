Abone ol: Google News

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu mücadelenin merak edilenleri..

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 15:31
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı iki maçta 6 puan toplamayı başardı.

İlk haftadaki Beşiktaş maçı rakibinin Avrupa elemesinde mücadele ettiği için ertelenen Kayserispor ise ikinci haftada Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

Galatasaray'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçında 7 puan toplayan Kayserispor taraftarı önünde puan yada puanlar almak istiyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Kayserispor - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman?

Kayserispor - Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da oynanacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

