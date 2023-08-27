Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor ve Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İşte kritik maçın merak edilenleri..

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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı bugün oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçı ile devam edecek.

Futbolseverler Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçın detaylarını yakından takip ediyor.

Süper Lig'de iki hafta geride kalırken hem Kayserispor hem de Samsunspor galibiyetle tanışamadı.

Kayserispor ligde oynadığı iki maçtada beraberlik alırken Samsunspor bir beraberlik bir mağlubiyet aldı.

Kayserispor ve Samsunspor'un ligdeki ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacağı maç için geri sayım başladı.

Peki, Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman?

Kayserispor - Samsunspor maçı 27 Ağustos Pazar (bugün) günü saat 19:15'te başlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.