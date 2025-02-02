Kazanma ihtimalleri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi karşılaşmaları simüle edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turuna kalma mücadelesi verirken, futbol verileri üzerine kapsamlı analizler yapan ünlü istatistik platformu Football Meets Data, iki dev takımın tur atlama ihtimalini açıklayarak sosyal medyada gündem oldu.
Futbol verilerini yapay zekâ ve gelişmiş istatistiksel modellerle analiz eden Football Meets Data, sezon boyunca Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gösterdiği performansları, rakip takımların istatistikleriyle kıyaslayarak detaylı bir tahmin raporu oluşturdu.
Oluşturulan istatistik sonuçları temsilcilerimiz lehine olurken bakın istatistikler ne diyor…
TEMSİLCİLERİMİZİN ŞANSI YÜKSEK!
Football Meets Data tarafından ortaya konulan istatistikler sonucunda Avrupa Ligi’nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray, %64 ihtimalle turu geçen taraf olacak. Ünlü veri sitesi rakibimiz AZ Alkmaar'a yalnızca %36 şans tanıdı.
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin istatistiklerini de paylaşan Football Meets Data, Fenerbahçe'nin play-off turunu geçme ihtimalini %58 olarak belirledi.