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Kazanma ihtimalleri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi karşılaşmaları simüle edildi

Kazanma ihtimalleri belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi karşılaşmaları simüle edildi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur şansı için tüm ihtimaller değerlendirildi. Ünlü veri sitesi Football Meets Data tarafından yapılan çalışmada, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur ihtimali simüle edildi. İşte, temsilcilerimizin play-off turu ihtimalleri…