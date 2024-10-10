Kebapçı yöntemi: Bunu yaparsanız kestane kabuğu kolayca soyuluyor...

Yağmur Dinç

Kestane, kış mevsiminde sokaklarda en sık rastlanan yiyecektir.

"Kestane kebap, yemesi sevap" lafıyla satılan kestaneyi evde de pişirmek mümkün.

Ancak kalın ve sert kabuğundan ayırmak pek de kolay değil.

Bu noktada, "kestane en kolay nasıl soyulur" merak ediliyor.

İşte kabuğundan en kolay ayırma yolu...

X ÇİZİĞİ

Kestaneleri yıkayın ve saplarını kesmeden bir bıçakla kabuğunun üst kısmında (yuvarlak tarafında) “X” şeklinde bir kesik atın. Kesik ne kadar derin olursa, kabuğu o kadar kolay soyarak açabilirsiniz.

Bir tencereye su koyup kestaneleri içine atın ve 10-15 dakika kaynatın. Kaynarken kestanelerin kabukları hafifçe açılacaktır.

Kestaneler kaynadıktan sonra, bir havluya sararak veya bir eldivenle sıcakken kabuklarını soyabilirsiniz.