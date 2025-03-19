Kediler en çok hangi kokudan kaçar? Kedileri kaçıran koku nedir?

Hüseyin Topuz

Kediler, keskin koku alma duyularıyla çevrelerindeki kokulara karşı oldukça hassas canlılardır.

Bazı kokular onları cezbederken, bazıları ise rahatsız edip uzaklaştırabilir. Özellikle evde veya bahçede kedileri belirli alanlardan uzak tutmak isteyenler için, kedilerin hoşlanmadığı kokuları bilmek oldukça faydalı olabilir.

Peki, kediler en çok hangi kokulardan kaçar? Hangi kokular onlar için itici ve rahatsız edicidir?

İşte kedilerin kaçındığı bazı kokular...

Narenciye Kokuları

Limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi turunçgillerin kokusu kediler için oldukça iticidir.

Sirke

Keskin asidik kokusuyla sirke, kedileri uzak tutmak için etkili olabilir.

Lavanta, Nane ve Okaliptüs

Bu bitkilerin kokuları kediler için hoş değildir. Ancak, bazı esansiyel yağlar kediler için toksik olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Soğan ve Sarımsak

Hem kokuları rahatsız edicidir hem de kediler için zehirlidir.

Biber ve Baharatlı Kokular

Karabiber, pul biber ve acı biber gibi baharatlar kediler için caydırıcı olabilir.

Çamaşır Suyu ve Amonyak

Kimyasal kokular kedileri rahatsız eder, ancak bazı kediler amonyak kokusunu idrarla ilişkilendirerek farklı tepki verebilir.