Kediler neden mart ayında çiftleşir? İşte sebebi!

Yağmur Uçar

Kedi besliyorsanız veya sokak kedilerine denk geliyorsanız, bu aylarda yükselen seslere şahit olabilirsiniz.

Kızgınlık dönemine giren kediler, birbirleriyle anlaşmak için ilginç sesler çıkarıyor.

Dişi kedileri kovalayan erkek kediler, çiftleşmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Peki; kediler neden mart ayını tercih ediyor hiç düşündünüz mü...

İşte kedilerin mart ayında çiftleşme sebebi...

Kediler, özellikle dişi kediler, mevsimsel üreme döngülerine tabidir ve bu döngü genellikle ilkbahar ve yaz aylarına denk gelir.

Mart ayında, kışın sonlarına doğru günlerin uzamasıyla birlikte, kedilerin üreme döngüsü de hızlanır ve kızgınlık (estrus) dönemi başlar.

Artan gün ışığı, kedilerde hipotalamus bölgesinin uyarılmasına neden olur. Böylece cinsel istek hormonu olan FSH hormonu üretilir.

FSH hem erkek, hem de dişi kedilerin üreme organlarına etki eder ve dişi kedileri çiftleşmeye hazırlar.