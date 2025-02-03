Kekemelik için hangi doktora gidilir? Kekemeliğe hangi bölüm bakar?

Hüseyin Topuz

Kekemelik, konuşma akıcılığını bozan bir konuşma bozukluğudur. Kişinin kelimeleri veya heceleri tekrarlaması, uzatması veya söylemekte zorlanması şeklinde kendini gösterebilir.

Kekemelik genellikle çocukluk döneminde başlar ve bazı bireylerde zamanla kaybolurken, bazılarında kalıcı olabilir.

Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, nörolojik etkenler ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Kekemelik stres, heyecan veya baskı altında artabilir.

Kekemelik şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.

Peki, kekemelik şikayeti için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

Kekemelik için hangi bölüme gidilmeli?

Kekemelik şikayetinden dolayı hastaneye gitmek istiyorsanız Psikiyatri bölümünden randevu alabilirsiniz.