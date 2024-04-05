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Kelepir fiyata arsa! 980 lirası olan o şehirde tapuyu kapıyor…

Kelepir fiyata arsa! 980 lirası olan o şehirde tapuyu kapıyor… Milli Emlak uygun fiyatlı arsa satışıyla bir kez daha gözleri üzerine çekti. O şehirde 980 liraya arsa satışı başlıyor. Acele eden, tapuyu kapacak.