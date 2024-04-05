Kelepir fiyata arsa! 980 lirası olan o şehirde tapuyu kapıyor…

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak, arsa piyasasında heyecan yaratmaya devam ediyor.
Artık arsa sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor.
Milli Emlak'ın sunduğu arsalar, piyasadaki uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle sudan ucuz fiyat etiketi, arsa arayışındaki birçok kişinin ilgisini çekiyor.
O şehirde satışa sunulan arsanın fiyatı sadece 980 lira olarak belirlendi.
Üstelik, arsa sahibi olmak isteyenler için teminat bedeli de sadece 196 lira. Elinizi çabuk tutun!
Erzurum'da sudan ucuza arsa!
Milli Emlak, Erzurum İspir’de bulunan 97,70 metrekarelik arsayı 980 TL’den satışa sunuyor.
İhale yöntemiyle satışa çıkacak olan arsanın ihalesi 24 Nisan tarihinde saat 15:30’da gerçekleşecek.
Milli Emlak tarafından gerçekleştirilecek ihaleyle arsa sahibi olan vatandaşlar, elde ettikleri yeni taşınmazları için 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV'den muaf tutulacaklar.