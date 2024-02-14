Kendinize alerjiniz var mı? İşte oto-alerji belirtileri Avustralya'da yaşayan 11 yaşındaki dans etmeyi de çok seven Summah Williams, gözyaşları ve terinin acı vermeye başlamasıyla doktora başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, Summah'ın kendi vücut sıvılarına karşı alerjisi çıktı. Peki, Oto-alerji belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

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Avusturalya'da bir kız "kendine karşı alerji" hastalığına yakalandı.

Summah Williams isimli 11 yaşındaki kız çocuğu, gözyaşları ve terinin acı vermeye başlaması üzerine doktora gitti.

Derisi kuruyup çatlayan ve cildi tahriş olup hassaslaşan kız çocuğunun "kendisine karşı alerji" geliştirdiği belirlendi.

Uzmanların "oto-alerji" olarak adlandırdığı durumda kişinin bedeni kendi vücut sıvılarına tepki gösteriyor.

İnsanın kendisine alerjisi olur mu? Oto alerji nedir, belirtileri nasıl ortaya çıkar? İşte ayrıntılar...

Oto alerji nedir

"Oto alerji", kişinin kendi vücudunun normal olarak kabul etmesi gereken maddelere karşı aşırı duyarlılık veya alerji tepkisi göstermesini ifade eder. Bu durumda, kişinin bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücudun kendi dokularını veya proteinlerini yabancı olarak algılar ve bu duruma tepki verir.

Oto alerji belirtileri

Oto alerjinin gelişmesinde ancak genetik faktörler, çevresel etmenler ve bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar bu durumun gelişiminde rol oynayabilir.

Oto alerji, bir dizi farklı semptomlara neden olabilir ve etkilediği dokulara bağlı olarak çeşitli hastalıklara yol açabilir.

Örnekler arasında otoimmün tiroid hastalığı (Hashimoto tiroiditi, Graves hastalığı), romatoid artrit, lupus, multipl skleroz, tip 1 diyabet ve diğer otoimmün hastalıklar bulunur.