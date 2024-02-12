Kendisi küçük, etkisi büyük! Dikiz aynasındaki o detay bakın ne işe yarıyor… Otomobil kullanırken sürücülerin dikkatini çeken küçük detaylardan biri, dikiz aynasının alt tarafında bulunan ve öne-arkaya eğilebilen mandaldır. Peki, bu küçük mandalın asıl görevi nedir?

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Otomobil kullanırken, dikiz aynası sürücülerin güvenliği için oldukça kritik bir rol oynar.

Yol kontrolü, yakınlarda başka araç olup olmadığı, şerit değiştirmenin güvenli olup olmadığı veya arkadan gelen bir aracın varlığını fark etme gibi birçok önemli fonksiyonu bulunur.

Ancak, özellikle gece sürüşlerinde dikiz aynasının altında bulunan küçük mandalın önemi bir kat daha artar.

Gündüzleri dikiz aynasını kullanmak oldukça sorunsuz ve pratiktir. Ancak, akşam saatlerinde veya gece araç kullanırken, diğer araçların farları dikiz aynasına yansır ve sürücünün gözlerini kamaştırabilir.

Hele ki, uzun farlarını açan ve arkadan selektör yapan araçlar varsa, durum daha da çekilmez hale gelebilir.

İşte tam bu noktada devreye girerek, dikiz aynasının altında bulunan o küçük mandalın büyük önemi ortaya çıkar.

Dikiz aynasındaki o detayın amacı bakın neymiş

Manuel dikiz aynalarında bulunan alttaki mandal, sürücülere basit ama etkili bir çözüm sunuyor. Bu mandal, dikiz aynasının yansımasını kontrol etmek için kullanılır.

Bir yöne çevrildiğinde gündüz sürüş moduna geçen ayna, standart ayarında kalır ve sürüş esnasında net bir görüş sağlar.

Ancak diğer yöne çevrildiğinde, gece sürüş moduna geçilir. Bu modda ayna, yansımayı loşlaştırarak arka takip eden araçların farlarının parlaklığını azaltır ve sürücünün gözlerinin kamaşmasını önler.

Bu özellik sayesinde, sürücüler dikiz aynasının altındaki mandalı kullanarak kolayca ayar yapabilir ve gece sürüşlerinde daha rahat bir deneyim yaşayabilirler.

Görüş alanında değişiklik olmadığı için aynanın yeniden ayarlanmasına gerek kalmaz, böylece sürüş sırasında pratik bir çözüm sunar.