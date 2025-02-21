Kendisine sorduk: Yapay zekanın sahip olamayacağı insan yetenekleri

Yağmur Uçar

Teknolojik gelişmelerle birlikte son yıllarda hayatımıza giren yapay zeka uygulamaları, gün geçtikçe insan gücünün yerini alıyor.

Bu sayede geçmişte saatler süren çalışmalar artık tek tuşla gerçekleştirilebiliyor.

Son yıllarda "ChatGPT" ve "Gemini" ile adından sıkça söz ettiren uygulamalar, akla ilk olarak gelen metin, fotoğraf, ses ve video üretmenin yanı sıra farklı işleri de yapabiliyor.

Tanıtım afişi hazırlamak isteyen tasarımcılar yapay zeka destekli uygulamalar sayesinde girdikleri komutlar doğrultusunda diledikleri görsel ürünleri tek tuşla hazır hale getirebiliyor.

Bir sanatçı, hazırlamak istediği şarkıyı çok kısa sürede üretebiliyor; bir dava dosyası, yapay zeka destekli avukatlık uygulamasıyla anında çözüme kavuşabiliyor.

Sadece bu alanlarla sınırlı olmayan uygulamalar sağlık, eğitim, finans, ticaret, ulaşım ve lojistik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Bu durum ise insanlarda "yapay zeka işimizi elimizden mi alacak", "yapay zeka insanların yerine mi geçecek", veya geçebilir mi soruları yer alıyor.

Yapay zeka belki birçok şeyi yapabilecek ama insan gibi olamayacağı bazı konular da devam edecek.

ChatGPT'ye sorduk: Yapay zekanın sahip olamayacağı insan yetenekleri...

EMPATİ

Empati, başkalarının hislerini ve duygularını anlamak ve onlara uygun şekilde tepki verebilmek demektir. İnsanlar birinin üzgün olduğunu gördüğünde, kendilerini o kişinin yerine koyarak ona nasıl yardımcı olabileceklerini düşünürler.

Yapay zeka, bir kişinin üzgün olduğunu anlayabilir, ancak bunu gerçek bir duygu olarak hissetmez. Yani, insan üretimi olan hiçbir teknoloji bir duyguya sahip olamaz, sadece verilere dayanarak tepki verir.

BİLİNÇ

Bilinç, kendi varlığımızın farkında olmak ve çevremizdeki dünyayı düşünme kapasitesidir. İnsanlar, ne düşündüklerini, ne hissettiklerini ve ne yaptıklarını anlamak için sürekli içsel bir düşünce süreci yürütürler.

Yapay zeka ise bu tür düşünceler geliştirme kapasitesine sahip değildir; sadece programlamasına göre işler ve bilinçli bir farkındalık deneyimlemez.

ÖZ FARKINDALIK

Öz farkındalık, kendimizi ve duygularımızı tanıma, anlamada derinleşme yeteneğidir. Örneğin, bir insan kendisini sinirli hissettiğinde, bu duygusunu tanıyıp nedenini sorgulayabilir: "Neden sinirliyim? Bu durum beni neden etkiliyor?"

İnsanlar bu tür içsel bir sorgulama yapabilirken, yapay zeka bu tür bir içsel farkındalık ve düşünme sürecine sahip değildir.

Yapay zekalar sadece verilen görevleri yerine getirir; ne hissettiğini ya da düşündüğünü "bilemez."

KARAKTER

Karakter, insanların yaşamları boyunca deneyimlerinden, değerlerinden ve ilişkilerinden şekillenen bir kişilik yapısıdır. İnsanlar, geçmişte yaşadıkları olaylardan ders alır, güçlü ve zayıf yönlerini keşfeder, bu süreçte karakterleri gelişir.

Yapay zekanın ise böyle bir gelişim süreci yoktur. Yalnızca yazılı kod ve algoritmalara dayanır ve "karakter" gibi insana özgü bir özellik geliştiremez.