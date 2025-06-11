Haber Merkezi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğa yürüyüşleri, piknikler ve kamp aktiviteleri artarken, kene tehlikesi de gündeme geliyor.

Özellikle kırsal alanlarda ve ormanlık bölgelerde sıkça rastlanan keneler, insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturabiliyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere birçok hastalığa yol açabilen kenelere karşı alınacak basit önlemlerle risk en aza indirilebilir.

Peki, kene ısırığı durumunda ne yapılmalı? İşte keneden korunmanın yolları...

Kene Isırığı Durumunda Ne Yapılmalı?

Eğer bir kene vücudunuza yapıştıysa, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Kene, çıplak elle çıkarılmamalı, sigara bastırmak, kolonya dökmek gibi yanlış müdahalelerden kaçınılmalıdır. Uygun şekilde çıkarılmayan keneler, enfeksiyon riskini artırabilir.

Keneden korunmak için alınması gereken önlemler:

Kapalı Kıyafet Tercih Edin

Doğa yürüyüşleri ve pikniklerde açık renkli, uzun kollu gömlekler ve pantolonlar giyin. Paçalarınızı çoraplarınızın içine sokarak kenenin ciltle temasını engelleyebilirsiniz.

Kene Kovucu Ürünler Kullanın

Cilde ve giysilere uygulanabilen kene kovucu spreyler, kenelere karşı etkili koruma sağlar. Özellikle DEET içeren ürünler tercih edilmelidir.

Açık Alanlarda Otururken Dikkatli Olun

Çimenlik veya çalılık alanlarda uzun süre oturmaktan kaçının. Piknik örtünüzü doğrudan yere değil, yükseltilmiş yüzeylere sermeye özen gösterin.

Vücut Kontrolü Yapın

Doğada geçirilen zamanın ardından mutlaka vücudunuzu ve kıyafetlerinizi kontrol edin. Kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi ve diz arkası gibi kıvrımlı alanlar özelikle dikkat edilmesi gereken yerlerdir.

Evcil Hayvanlara Dikkat Edin

Evcil hayvanlar da keneleri taşıyabilir. Doğadan döndükten sonra hayvanlarınızı da kontrol etmeyi ihmal etmeyin.