Kene mi, sinek mi? Isırık izinden ayırt edin

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Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere doğada, piknik alanlarında ya da kırsal bölgelerde zaman geçiren herkesin kene teması konusunda bilinçli olması gerekiyor.

İstanbul'da son 3 ayda 6 bin 165 kişiyi kene ısırdı.

Yaz aylarında çokça görülen kene, hem insanlar hem de evcil hayvanlar için risk oluşturuyor.

Kene ile teması olan kişilerde 10 gün içerisinde halsizlik, ateş, kas ve baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülüyor.

En önemli nokta ise sinek ısırığından ayırt etmek.

Sinek mi, kene mi ısırdı nasıl anlaşılır diyenler için farkları ortaya koyduk.

İşte kene ısırığının izi...

Sinek ısırığı izi ise: