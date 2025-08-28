Kenz ne demek? Kenz yapmak nedir, caiz midir? Kenz yapmanın cezası

İslam literatüründe sıkça geçen "kenz" kelimesi, sözlükte hazine ve biriktirilmiş mal anlamına gelir.

Dini bağlamda ise, zekâtı verilmeden saklanan altın, gümüş ve serveti ifade eder.

"Kenz yapmak" konusunda günah ve haram olduğuna dair bilgiler, detay sahibi olmak isteyenleri araştırmaya yöneltiyor.

Peki; kenz nedir? Kenz yapmak nedir, caiz midir? İşte bilgiler...

KENZ YAPMAK NEDİR

Kenz yapmak, kişinin elindeki malın zekâtını vermeden onu biriktirip saklamasıdır. Fakirlerin hakkı gözetilmeden servet biriktirmek İslam’da hoş karşılanmamaktadır.

KENZ CAİZ MİDİR

Zekât, İslam’ın beş temel ibadetinden biridir. Nisab miktarına ulaşan herkes zekât vermekle yükümlüdür. Bu nedenle zekâtı verilmemiş malı biriktirmek, yani kenz yapmak caiz değildir.

KENZ YAPMANIN CEZASI

Kur’an-ı Kerim’in Tevbe Suresi 34-35. ayetlerinde, altın ve gümüşlerini biriktirip Allah yolunda harcamayanların ahirette şiddetli azapla karşılaşacağı belirtilir.

Hadislerde de zekâtı verilmeyen malların kıyamet gününde sahiplerine azap vesilesi olacağı ifade edilmiştir.

Dolayısıyla kenz yapmak, hem dünyada büyük bir günah, hem de ahirette ağır bir cezaya sebep olur.