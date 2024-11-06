Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de! Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında futbolseverler heyecan dolu bir mücadeleye tanıklık edecek.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, Allianz Arena’da güçlü rakibi Benfica’yı ağırlıyor.

Gruptan çıkma yarışında her puanın kritik olduğu bu maçta Bayern, seyirci desteğiyle galibiyeti hedeflerken, Benfica ise Almanya deplasmanından puan veya puanlar almanın hesaplarını yapıyor.

Bu dev maçın saati ve yayın detayları futbol tutkunları tarafından merak ediliyor.

Peki, Bayern Münih – Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? İşte detaylar ve muhtemel kadrolar…

BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 4. hafta Bayern Münih - Benfica maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Coman; Kane.

Benfica: Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino; Di Maria, Kokcu, Akturkoglu; Pavlidis.