Kesme tahtasını 2 malzeme ile ovun, çiziklerden kurtulun! Yiyecek hazırlarken en büyük yardımcılarımızdan olan kesme tahtası, bıçak darbeleriyle çizgi çizgi olur. O çizgilere gıda atıkları girdikçe de sağlık açısından tehlike oluşturur. İşte kesme tahtalarınızı pırıl pırıl yapacak o yöntem haberimizde...

ensonhaber.com

Meyve, sebze, et, tavuk, balık keserken işimizi kolaylaştıran kesme tahtaları, genellikle ahşaptır.

Ahşap tahtalar, bıçak darbeleri ile zamanla çizilir ve soyulur.

Yıkadıktan sonra temiz gibi görünen bu kesme tahtaları, o çizikler arasında bakteriler büyütür. Bu nedenle düzenli bir şekilde temizlemek önemlidir.

Kesme tahtanızı pırıl pırıl yapacak olan yöntemi sizler için araştırdık.

İşte bütün bakterilerden arındırmak için yapmanız gereken...

Arındırın

Kaya tuzu ve limon, yardımınıza yetişecek.

Kesme tahtanıza bir avuç kaya tuzunu serpin ve dağıtın.

Limonı ikiye kesin ve bir parçasıyla kaya tuzlarının üzerine bastırarak gezdirin.

Yuvarlak hareketler ile tahtaya adeta peeling yapın. Ardından sudan geçirip dik bir şekilde kurumaya bırakın.

İşte tertemiz!