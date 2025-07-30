Keten gömlek makineye atılır mı? Keten gömlek nasıl yıkanır?

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden olan keten gömlekler, hem şıklığı hem de serin tutma özelliğiyle tercih ediliyor.

Ancak keten kumaşın hassas yapısı, yıkama konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor.

Peki, keten gömlek nasıl yıkanır? Keten gömlekler çamaşır makinesinde yıkanabilir mi?

Keten gömlekleri uzun ömürlü kullanmak için doğru yıkama yöntemini bilmek büyük önem taşır.

Çamaşır makinesinde yıkanabilen keten gömlekler, düşük sıcaklıkta ve hassas programda yıkanmalıdır. Sert deterjanlardan kaçınılmalı, mümkünse doğal temizlik ürünleri tercih edilmelidir.

Ayrıca keten gömleklerin kurutma makinesine atılması önerilmez; düz bir zeminde ya da askıda kurutulması, formunun bozulmaması açısından önemlidir.

Keten gömlekleri elde yıkamak ise kumaşın ömrünü uzatmak açısından en ideal yöntemdir. Ilık suda, nazikçe yıkanan keten gömlekler, fazla sıkmadan kurutulmalıdır.

Ütüleme sırasında ise nemliyken ütülenmesi, kırışıklıkların daha kolay açılmasını sağlar.