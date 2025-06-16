Kettle’ı tek hareketle pırıl pırıl eden yöntem: Kireci kökünden söküyor…

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Her gün kullandığınız kettle, farkında olmadan zamanla ciddi bir kireç tabakasıyla kaplanabilir.

Bu kireçlenme hem cihazınızın performansının düşmesine, hem de suyun geç ısınmasına ve elektrik tüketiminin artmasına neden olur.

Evinizde bulunan tek bir malzemeyle, kettle'ınızı kimyasallara başvurmadan ilk günkü haline döndürebilirsiniz.

Üstelik bu pratik yöntem cihazınızın ömrünü de uzatıyor.

KETTLE’DAKİ KİRECİ SÖKÜP ATIYOR

Cihazın içine bir miktar kabartma tozu serpiştirin, ardından üzerine temiz içme suyu ekleyin. Köpürmeye başlayan karışımı kettle’da kaynatın.

Kaynama tamamlandıktan sonra kapağı açık biçimde yaklaşık 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Bu aşamada kabartma tozu, cihazın iç yüzeyine tutunmuş olan tüm kireci söker atar.

Soğuyan suyu lavaboya boşalttığınızda ise değişimi hemen fark edeceksiniz.

Son olarak, cihazın içindeki kabartma tozu kalıntılarını tamamen temizlemek için iki kez sadece suyla kaynatabilirsiniz.