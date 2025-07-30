Kıdem ve ihbar tazminatı arasındaki fark nedir? İşte bilmeniz gerekenler

Çalışma hayatında en çok merak edilen konulardan biri de kıdem ve ihbar tazminatıdır.

İşten ayrılma durumlarında gündeme gelen bu iki tazminat türü, çalışanların haklarını korumayı amaçlamaktadır.

Ancak birbirinden farklı şartlar ve hesaplama yöntemleri içerir. Peki, kıdem ve ihbar tazminatı arasındaki fark nedir? İşte merak edilenler...

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, bir çalışanın aynı iş yerinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra belirli şartlar altında işten ayrılması durumunda ödenen tazminattır. İşverenin işçiyi haksız yere işten çıkarması ya da işçinin haklı fesih sebepleriyle işten ayrılması halinde ödenir.

Kıdem Tazminatı Şartları:

- En az 1 yıl aynı iş yerinde çalışmış olmak

- İşçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi

- İşverenin işçiyi geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarması

- Erkek işçinin askerlik, kadın işçinin evlilik nedeniyle ayrılması

- Emeklilik veya vefat gibi özel durumlar

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshedileceği tarafın önceden bildirimde bulunmaması halinde ödenen tazminattır. Bu tazminat, işveren ya da işçi tarafından, sözleşme süresine uygun ihbar süresi tanınmadan yapılan fesihlerde gündeme gelir.

İhbar Tazminatı Süreleri:

- 6 aydan az çalışan için 2 hafta

- 6 ay - 1,5 yıl arası çalışan için 4 hafta

- 1,5 - 3 yıl arası çalışan için 6 hafta

- 3 yıldan fazla çalışan için 8 hafta

Kıdem ve İhbar Tazminatı Arasındaki Farklar:

Kapsam: Kıdem tazminatı, uzun süreli çalışmaya dayanırken, ihbar tazminatı fesih bildirimiyle ilgilidir.

Şartlar: Kıdem tazminatında en az 1 yıl çalışma şartı varken, ihbar tazminatı için böyle bir süre şartı aranmaz.

Ödeme nedeni: Kıdem tazminatı, çalışanın geçmiş hizmetlerine karşılık ödenirken, ihbar tazminatı ihbar süresine uyulmaması halinde ödenir.

Taraflar: Kıdem tazminatını genellikle işveren öder. İhbar tazminatı ise işveren ya da işçi tarafından ödenebilir.