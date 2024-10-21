Kim Milyoner Olmak İster’de Sergen Yalçın sorusu damga vurdu! 500 bin liralık soeu şaşırttı...

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2011 yılından bu yana ATV ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam eden yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster çıkan sorular ile sıkça gündeme geliyor.

Şimdilerde Oktay Kaynarca sunuculuğunda devam eden yarışma programında dün akşam yayınlan bölümünde sorulan Sergen Yalçın sorusu gündem oldu.

Yarışmacı eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili sorulan 500 bin TL’lik soruyu yanıtlamadan geri çekildi.

DEĞERİ 500 BİN TL!

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen 500 bin lira değerindeki soruda yarışmacıya Sergen Yalçın'ın tam adı soruldu.

Soruya dair şıklarda ise Metin Ali Sergen Yalçın, Ali Rıza Sergen Yalçın, Rıza Feyyaz Sergen Yalçın ve Muhsin Metin Sergen Yalçın yer aldı.

Yarışmacı Ali Rıza Sergen Yalçın şıkkına yakın olsa da soruya cevap vermekten kaçındı ve yarışmadan çekilerek 300 bin liralık ödülün sahibi oldu. Soruda yer alan şıklar arasında doğru olan yanıt ise yarışmacının da yakın hissettiği Ali Rıza Sergen Yalçın idi.