Kimler kan veremez? Hangi durumlarda kan verilmez?

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Kan bağışı, hayat kurtaran en önemli insani yardımlardan biridir. Ancak her birey kan bağışı yapamaz.

Sağlıklı bir kan nakli süreci için belirli kriterler doğrultusunda bazı kişiler geçici ya da kalıcı olarak kan veremezler.

Kan bağışında bulunmak isteyen kişilerin öncelikle belirli sağlık ve yaşam koşullarına uygun olması gerekir.

Peki, kimler kan veremez? Hangi durumlar kan bağışına engeldir? İşte kan veremeyecek durumda olan bazı gruplar...

1. Yaş ve Kilo Sınırı

- 18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük bireyler.

- 50 kilogramın altında olan kişiler.

2. Enfeksiyon Hastalıkları

- Hepatit B ve C, HIV (AIDS), frengi gibi bulaşıcı hastalıkları olanlar.

- Son 12 ay içinde sıtma geçirmiş olanlar.

3. Kronik Rahatsızlıklar

- Kalp hastalığı, kanser, epilepsi gibi ciddi kronik hastalığı bulunanlar.

- Şeker hastalığı (insülin kullananlar) gibi sürekli tedavi gerektiren durumlar.

4. Cerrahi Müdahaleler ve Diş Tedavisi

- Son 6 ay içinde büyük bir ameliyat geçirenler.

- Son 7 gün içinde diş çekimi ya da dolgu yaptıranlar.

5. İlaç Kullanımı

- Antibiyotik ya da bazı ilaçları düzenli olarak kullanan kişiler.

- Kan inceltici ilaç (aspirin, warfarin vb.) kullananlar belirli bir süre kan veremez.

6. Seyahat Geçmişi

- Sıtma riski taşıyan bölgelere yakın zamanda seyahat edenler.

- Tropikal bölgelere yapılan seyahat sonrası belirli bir süre bekleme süresi uygulanır.

7. Hamilelik ve Emzirme

Hamile kadınlar ve doğumdan sonraki ilk 6 ayda olan anneler kan bağışında bulunamaz.