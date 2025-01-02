Kimlerin öldüğü merak ediliyordu! Kızılcık Şerbeti’nden flaş karar: Yayından kaldırıldı

Haber Merkezi

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı saat 20:00’de izleyicisiyle buluşuyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde çıkan yangın sahnesi ve finalde verilen “4 ölü, 9 yaralı” haberi, izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Şimdi gözler yeni bölüme çevrilmiş durumda.

Ancak yılbaşı haftası olması sebebiyle birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşanacağı öğrenildi.

Bu nedenle, Kızılcık Şerbeti’nin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusu dizinin sıkı takipçileri arasında merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA YOK!

Bu hafta yılbaşı haftası olması nedeniyle Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak.

Dizinin yeni bölümü, 10 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

SHOW TV 3 OCAK YAYIN AKIŞI

06:45 Sandık Kokusu

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Başkan (TV'de ilk)

22:15 Başkan

00:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Bölüm)

02:45 Üç Gelin Altı Damat