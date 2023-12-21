Kimliğini yenilemeyenler dikkat! Kimlik yenilemede son tarih ne zaman? Eski nüfus cüzdanı kullananlar yeni tip kimlik kartlarına geçişlerin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, kimlik yenileme ne zaman son? İşte yanıtı...

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2024 yılına yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilenler arasında kimlik yenileme tarihleri yer aldı.

Eski tip kimlik kullanan vatandaşlar çipli kimlik kartlarını almak için bir süre sınırı olup olmadığını merak ediyor.

Yeni kimlik kartını henüz çıkartmayanlar eski kimliklerin ne zamana kadar kullanılabileceğini araştırıyor.

Peki, kimlik yenilemede son tarih ne zaman? İşte merak edilen o tarih...

Kimlik yenileme ne zaman son?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili zorunlu bir tarih bulunmuyor.

Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Başvuruda istenen belgeler nelerdir?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.