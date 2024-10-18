Kimse adını bilmiyor; Bu yöntemle acemiler bile park ediyor...

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Yeni sürücüler için işin en zor kısmı aracı park etmek diyebiliriz.

Park etme konusunda az deneyimi olan sürücüler daha fazla zorluk yaşayabilir.

Doğru teknikleri uygulayarak kolayca park yapmak aslında çok basit. Özellikle iki araç arasına geri park etmekte zorlanıyorsanız, bu yöntemi kullanabilirsiniz.

KÜSME YÖNTEMİYLE PARK

1- Park edeceğiniz alana yakın mesafe yanaşın(40/50cm)

2- Park edeceğiniz alanı tam olarak karşınızda omuz üstü bakışı ile görün.Aynanız park çizgi ile parelel olsun.

3- Sağ yönlü park yapın.

4- Gireceğiniz alanı ortaladıktan sonra direksiyonu tam Sol çevirin ileri yönde ilerleyin. Aracınızın arkası park edeceğiniz alana küsüyor. Yöntemin adı buradan geliyor.

5- Sağ aynadan Gireceğiniz alanı tam olarak görün.

6- Vitesi geri alın tam sağ geri yapın.

7- İki çizgi ile paralel hale gelene kadar geri gelin.

8- Paralel olunca direksiyonu1.5 tur düzleştirin ve parkınızı tamamlayın.

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