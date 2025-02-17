Kimse bilmiyor: Akşam yemeğini bu saate yiyen rahat ediyor! İşte akşam yemeği için en ideal saat...

Haber Merkezi

Öğle ve akşam yemeği arasındaki zaman aralığı, metabolizmanızdan uyku düzeninize kadar birçok faktörü etkiliyor. Uzmanlara göre, akşam yemeğini ideal saat aralığında tüketmek, kilo kontrolü, sindirim sağlığı ve enerji seviyeleri açısından büyük önem taşıyor.

Tam da bu noktada Diyetisyen Tracy Lockwood Beckerman akşam yemeği için en ideal zamanın hangi aralıkta olduğunu açıkladı.

Uyguya geçmeden önceki zaman diliminde sindirim için yeterli zamanın bırakılması için önemli olan bu saat aralığı sağlıklı yaşamın anahtarı olarak kabul ediliyor.

AKŞAM YEMEĞİ İÇİN EN İDEAL SAAT

Beckerman sağlıklı bir yaşam için yemek saatlerine dikkat edilmesini özellikle akşam yemeklerinin belirli saat aralıklarında yenilmesinin kilo kontrolü başta olmak üzere bir çok konuda etkili olacağını vurguluyor.

Beckerman öğle ve akşam yemeği arasındaki zamanlamanın metabolizmayı, enerji seviyelerini ve genel sağlığı büyük ölçüde etkilediğini vurgulayarak, 18.00-20.00 aralığının akşam yemeği için en ideal saat aralığı olduğunu aktarıyor.

Bunun nedeni, insanların genellikle 22.00-23.00 arasında uyumaya başlamadan önce yediklerini sindirebilmeleri için yeterli zamana sahip olmalarıdır.