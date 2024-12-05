Kimse bilmiyor ama bu türler zehir saçıyor! İşte tüketilmemesi gereken balık türleri…

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Sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında balık ilk sırada yer alır.

İçerdiği Omega-3 yağ asitlerin ve çeşitli vitaminlerle 7’den 70’e herkes tarafından tüketilmesi gerekli olan balıklar sağlıklı beslenmenin anahtarlarından biridir.

Ancak balık türleri arasında bazıları var ki sağlık açısından barındırdığı tehlikeler nedeniyle kesinlikle uzak durmanız gerekiyor.

Bu türler içerdikleri yüksek cıva ve toksin oranıyla, adeta birer zehir deposu olarak kabul ediliyor.

O TÜRLERDEN UZAK DURUN!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), o tür balıkların tüketimini sınırlandırılmasının hatta içeriğinde barındırdıkları yüksek cıva oranı nedeniyle tüketilmemeye özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte, tüketmenizin tehlikeli olduğu o balık türleri…

Kılıçbalığı

Orkinos

Köpek Balığı

Kral Uskumru