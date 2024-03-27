Kimse bilmiyor! Klavyenin altındaki bu dişler bakın ne işe yarıyor

Bildiğiniz gibi hemen hemen herkesin evinde bir bilgisayar bulunuyor.
Kimimiz oyun oynamak için, kimimizse çalışmak için bu teknolojik harikayı kullanıyoruz.
Ancak, klavyenin altındaki dişlerin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?
Çoğumuz, bu dişleri klavyenin daha yüksek olması için açıp kullanıyoruz. Ama aslında bu dişlerin amacı sadece bu değilmiş.
Bakın o dişler ne işe yarıyor…
Herkes yanlış biliyor
Bilgisayar kullanıcılarının çoğu, klavyeyi kullanırken farklı alışkanlıklara sahiptir. Kimisi klavyeyi bakmadan kullanmayı tercih ederken, kimisi ise klavyenin üzerine doğru bakarak yazmayı tercih eder.
İşte tam da bu noktada, klavyenin alt tarafındaki dişlerin önemi ortaya çıkıyor.
Bu dişler, açıldığında klavyenin üzerindeki harflerin daha fazla görüş açısına sahip olmasını sağlar, böylece klavyeyi bakarak kullananlar için yazıyı daha rahat görmelerini sağlar.