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Kimse bilmiyor! Klavyenin altındaki bu dişler bakın ne işe yarıyor

Kimse bilmiyor! Klavyenin altındaki bu dişler bakın ne işe yarıyor Elimizin altındaki klavyenin alt tarafında yer alan iki diş bulunur. Bu dişler herkesin dikkatini çekmiştir. Hatta birçoğunuz yükseltmek için kullanır. Ancak o dişlerin amacı bu değil. Bakın aslında ne işe yarıyor...