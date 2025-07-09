Kimse bu ayarı fark etmiyor; Torpidoyu mini buzdolabına çeviriyor...

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, özellikle trafikte uzun süre vakit geçiren sürücüler ve yolcular için büyük bir konfor sorununa dönüşebilir.

Güneş altında saatlerce bekleyen araçların içi adeta bir fırına dönerken, serin kalmak hem sağlık hem de sürüş güvenliği açısından büyük önem taşır.

Bu noktada ilk akla gelen çözüm elbette araç klimalarıdır.

Ancak çoğu sürücünün bilmediği, araçlarda yer alan ve serinliği artıran gizli bir fonksiyon daha bulunuyor.

TORPİDOYU SOĞUTUN

Torpido gözünün bu soğutma işlevini kullanmak için yapılması gereken şey oldukça basit.

Gözün iç kısmında yer alan ve üzerinde genellikle bir kar tanesi simgesi bulunan küçük bir kadranı çevirmek ya da kolu açmak yeterli.

Böylece klima sisteminden gelen soğuk hava buraya yönlendirilir ve içeceklerinizi ya da atıştırmalıklarınızı serin tutar.

Bu gizli soğutma fonksiyonu özellikle Audi, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi Alman markalarında daha sık karşımıza çıkıyor.