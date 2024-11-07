Kimse bu detayı bilmiyor! Bu şekilde istifa eden tazminatını alıyor...

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İş hayatı ile ilgili olarak son yıllarda birçok düzenleme yapıldı. İş hayatında çoğu kişinin karşılaştığı durumların başında yer alan tazminat hakkı da bu düzenlemelerle elden geçirilen ayrıntılar arasında yer alıyor.

Yapılan düzenlemeler sonucunda kıdem tazminatını alınabileceği durumlar her ne kadar genişletilmiş olsa da birçok kişi bu düzenlemelerden habersiz olduğundan tazminatının yanmaması adına işten ayrılma durumunu düşünmez.

Bir iş yerinde bir yılını dolduran herkes kıdem tazminatı hakkı kazanır. İşverenin işten çıkarması, mücbir sebepler veya emeklilik gibi durumlarda ödenen bu tazminat, çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda ise ödenmez. Ancak, İş Kanunu'nda yapılan bazı değişiklikler, belirli durumlarda çalışanın kendi isteğiyle ayrılırken de kıdem tazminatı alabilmesini sağlamıştır.

O DURUMLARI YAŞAYAN TAZMİNAT HAKKINI ELDE EDİYOR!

Son yıllarda İş Kanunu'nda çalışan lehine yapılan düzenlemelerle bazı ihlal durumlarında çalışanlar, kıdem tazminatlarını eksiksiz alarak işlerinden ayrılma hakkına sahip.

Eğer çalışma hayatınız boyunca belirtilen ihlallerden herhangi birini yaşadıysanız, mevcut işinizden istifa edip kıdem tazminatınızı tam olarak alma hakkınız bulunuyor. İşte, o ihlaller;

Maaşınızın geç yatırılması

Fazla mesai ücretlerinin zamanında veya eksiksiz ödenmemesi

Üst kademedeki bir kişi tarafından baskı veya mobbing uygulanması

Maaşınızın bir kısmının prim adıyla elden verilmesi

Yıllık izin veya resmi tatiller gibi haklarınızın kullandırılmaması