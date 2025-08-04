Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen enflasyon rakamları her ay TÜİK tarafından açıklanmaktadır.

Ağustos ayı kira artış oranı, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

Ev sahipleri ve kiracıların gözü kulağı Temmuz ayı enflasyon oranlarına çevrilmiş durumda.

Peki kira artış oranı belli oldu mu, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların cevabı..

Kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranına göre belli olan ağustos ayı kira artış oranı ortaya çıktı.

Açıklanan verilere göre Ağustos ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı %41,13 oldu.