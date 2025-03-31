Hüseyin Topuz

Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen enflasyon rakamları her ay TÜİK tarafından açıklanmaktadır.

Nisan ayında yüzde kaç olacağı merak konusu haline gelen enflasyon oranlarına göre kira artış oranı belirlenecek.

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

Ev sahipleri ve kiracıların gözü kulağı Nisan ayı enflasyon oranlarına çevrilmiş durumda.

Peki kira artış oranı belli oldu mu, Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların cevabı..

Kira artış oranı ne kadar oldu?

TÜİK tarafından 2025 mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak. Nisan ayı kira artış oranı da 3 Nisan tarihinde belli olacak.