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Gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde eden mülk sahipleri için zorunlu hale getirilin kira beyannamesi hakkında araştırmalar son hızıyla devam ediyor..

Konut ya da işyerini kiraya vererek gelir elde eden mülk sahiplerinin 1 Ocak- 31 Aralık 2024 yılı içerisinde elde edilen kira gelirleri için beyanname vermeleri gerekecek.

Geçtiğimiz sene kira geliri elde eden mülk sahipleri tarafından son günlerde "Kira beyannamesi ne zaman verilir, son gün ne zaman?” soruları yanıt arıyor. Peki, Kira beyannamesi ne zaman verilir? Kira beyannamesinde son gün ne zaman?

KİRA BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek. Beyanname vermede son gün bu sene 31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle 2 Nisan olacak.

KİMLER KİRA BEYANNAMESİ VERECEK?

Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.