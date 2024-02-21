Kira geliri nasıl beyan edilir? Beyanname vermeli miyim? İşte Hazır Beyan Sistemi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin mercek altına aldı. Peki, kira geliri nasıl beyan edilir? İşte Hazır Beyan Sistemi ile beyanname hazırlama...

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) vergide gönüllü uyumu artırma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Şimşek, Başkanlığın, kayıtlı mükelleflere verdiği hizmetlerin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında da denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Şimşek, kira gelirlerinin beyanname döneminin yaklaştığına işaret ederek, "Bu yılın Mart ayında kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı." diye konuştu.

Bu kapsamda kira geliri olan ancak bildirmeyen vatandaşlar, "kira geliri nasıl beyan edilir", "kira gelir beyannamesi nasıl verilir", "kira beyannamesi verme", "hazır beyanname sistemi" gibi başlıkları araştırıyor.

İşte kira geliri bildirme hakkında merak edilenler...

Kira beyanı vermeli miyim

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın üstünde kira geliri elde etmişse gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.

Kira beyannamesi vermeyenlere kira gelirinin yüzde 5'i kadar ceza verilmektedir. Ayrıca aylık yüzde 1,40 yasal faiz uygulanmaktadır.

Kira beyanı nasıl verilir

"www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verilebilir.

Hazır beyan sistemi nedir

Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu sistemdir. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.

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