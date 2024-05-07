Kira sözleşmesi nedir? Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Yeni bir evde oturacak olan kişiler mutlaka ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesini duymuştur. Peki bu sözleşme nedir, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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Ev sahipleri ve kiracı arasında bir çeşit güven anlaşması da denilebilen kira sözleşmeleri en çok merak edilen konuların başında gelir. Eskiden herhangi bir sözleşmeye ihtiyaç duyulmadan oturulmasına rağmen şimdilerde herkes tarafından yapılan bu sözleşmenin ne olduğu sıkça araştırılıyor.

Peki kiracı ile ev sahibi arasındaki güveni sağlayan bir anlaşma olarak görülen bu kira sözleşmesi nedir? Kira sözleşmesi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar…

Kira sözleşmesi nedir?

Kira sözleşmesi evlerini kiraya verenin ve evi kiralayan tarafların haklarını korumak amacıyla zorunlu olarak yapılması gereken yazılı sözleşmelerdir.

Kiraya veren taşınmaz sahibi ile bu taşınmazı kiralamak üzere anlaşan taraflar söz konusu sözleşme ile kiralama koşulları ve kiralama ücreti gibi kriterlerini belirler.

Kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Kira sözleşmesi kiracı ve ev sahibi arasında kiraya verilen mülkün kime kiralandığı kira tutarının ne kadar olduğu, mülkün hangi tarihler arasında kiraya verildiği gibi hususların yer aldığı sözleşmedir.

Bu sözleşme mülk sahipleri kira sözleşmesi örneklerini temin ettikten sonra istedikleri kritalleri doldurarak ve sonrasında da noter onayı alınarak mülkü kiralamış olur.