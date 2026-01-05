Kira zammı 2026: Ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılının ilk kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle netleşiyor.

Ocak ayı kira artış oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar için yasal zam sınırını belirliyor.

İş yeri ve konut sahipleri, "TÜİK Ocak 2026 kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?" merak ediyor.

Aynı zamanda kiracılar da gelecek zammı hesaplıyor. Bu hesaplama, 12 aylık TÜFE oranı baz alınarak yapılıyor.

Peki; Ocak 2026 kira artış oranı yüzde kaç? İşte kira zammı detayları...

OCAK 2026 KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ

Kira artışlarını belirleyen ana unsur olan Aralık ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından her ayın başında ilan ediliyor.

Ocak 2026 kira zammı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşecek.